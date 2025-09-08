Проект «Шахматы в скверы» в Пензе за два месяца объединил около 500 человек Спорт

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Около 500 человек стали участниками проекта «Шахматы в сквере» в Пензе в июле и августе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: T.me/denisov_ov

«Три раза в неделю желающие собирались в сквере Белинского, чтобы сразиться в интеллектуальной битве. Всего за два месяца — июль и август — площадка объединила около 500 человек. Мы видели, как взрослые и дети, новички и опытные игроки обменивались знаниями, вместе радовались ярким партиям и просто наслаждались общением», — написал он в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 7 августа.

По словам Олега Денисова, он искренне рад, что все больше молодежи проявляет интерес к шахматам.

«Они развивают концентрацию, аналитическое мышление, умение строить стратегию и принимать взвешенные решения, что полезно как в учебе, так и в повседневной жизни», — отметил глава Пензы.

Он выразил благодарность всем участникам, тренерам и организаторам — городскому комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике и федерации шахмат Пензенской области.

«Будем стремиться, чтобы эта инициатива продолжила развиваться, а количество любителей шахматного спорта в Пензе только увеличивалось!» — подчеркнул Олег Денисов.