Олег Мельниченко поздравил финансистов с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником.

«Уважаемые жители Пензенской области! Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники финансовой сферы: финансисты, экономисты, бухгалтеры, аналитики. Профессия финансиста была и остается одной из самых важных и востребованных. Без нее невозможно представить ни один экономический процесс на предприятиях и в организациях. Предельно внимательные и грамотные люди отвечают за выделение средств, начисление заработной платы и социальных пособий. Они просчитывают возможности и риски, прогнозируют развитие экономики», — отметил глава региона.

Он добавил, что это требует жесткой дисциплины и умения видеть за сухими цифрами реальную жизнь людей.

«Благодарю всех финансистов региона за добросовестную работу, весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего субъекта и России. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!» — подчеркнул Олег Мельниченко.