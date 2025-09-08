15:15:24 Понедельник, 8 сентября
Олег Мельниченко поздравил финансистов с профессиональным праздником

12:00 | 08.09.2025 | Общество

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников финансовой сферы с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил финансистов с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Уважаемые жители Пензенской области! Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники финансовой сферы: финансисты, экономисты, бухгалтеры, аналитики. Профессия финансиста была и остается одной из самых важных и востребованных. Без нее невозможно представить ни один экономический процесс на предприятиях и в организациях. Предельно внимательные и грамотные люди отвечают за выделение средств, начисление заработной платы и социальных пособий. Они просчитывают возможности и риски, прогнозируют развитие экономики», — отметил глава региона.

Он добавил, что это требует жесткой дисциплины и умения видеть за сухими цифрами реальную жизнь людей.

«Благодарю всех финансистов региона за добросовестную работу, весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего субъекта и России. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


