15:15:45 Понедельник, 8 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном стартовал новый сезон «Школы будущих предпринимателей» для учеников 8-10 классов

10:03 | 08.09.2025 | Образование

Печать

Заречный, 8 сентября 2025. PenzaNews. Новый сезон проекта «Школа будущих предпринимателей», ориентированного на учеников 8-10 классов, стартовал в Заречном Пензенской области.

В Заречном стартовал новый сезон «Школы будущих предпринимателей» для учеников 8-10 классов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году «Школа будущих предпринимателей» пройдет в расширенном формате. Ребят ждет более углубленное изучение вопросов бизнеса и предпринимательства. Запланировано больше тематических мероприятий, игр, конкурсов», — написал глава города Алексей Костин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом сезоне впервые у школьников будет возможность получить практический опыт во взаимодействии с предпринимателями, которые станут их наставниками.

«На первом занятии школьники узнали, что такое логотип, услышали советы специалиста, как его правильно создать, и даже нарисовали свои эскизы», — уточнил он.

Алексей Костин отметил, что «Школа будущих предпринимателей» не только учит основам ведения бизнеса, но и дает возможность попробовать себя в разных видах деятельности.

«А самое главное — с ее помощью ребята увидят, как много в Заречном сфер и направлений, где они смогут реализовать себя в будущей профессии, даже если она не будет связана именно с предпринимательством», — подчеркнул глава ЗАТО.


Читайте также
В Каменском районе организована проверка по факту обнаружения тела мужчины в водоеме Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 300 тыс. рублей
В Пензенской области мужчина избил собутыльника разделочной доской после того, как тот вывалил ему на голову тушенку В ДТП на улице Терновского в Пензе пострадали два человека
В Наровчате завершено благоустройство парка на улице Советской Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем знаний
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама