В Заречном стартовал новый сезон «Школы будущих предпринимателей» для учеников 8-10 классов

Заречный, 8 сентября 2025. PenzaNews. Новый сезон проекта «Школа будущих предпринимателей», ориентированного на учеников 8-10 классов, стартовал в Заречном Пензенской области.

«В этом году «Школа будущих предпринимателей» пройдет в расширенном формате. Ребят ждет более углубленное изучение вопросов бизнеса и предпринимательства. Запланировано больше тематических мероприятий, игр, конкурсов», — написал глава города Алексей Костин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом сезоне впервые у школьников будет возможность получить практический опыт во взаимодействии с предпринимателями, которые станут их наставниками.

«На первом занятии школьники узнали, что такое логотип, услышали советы специалиста, как его правильно создать, и даже нарисовали свои эскизы», — уточнил он.

Алексей Костин отметил, что «Школа будущих предпринимателей» не только учит основам ведения бизнеса, но и дает возможность попробовать себя в разных видах деятельности.

«А самое главное — с ее помощью ребята увидят, как много в Заречном сфер и направлений, где они смогут реализовать себя в будущей профессии, даже если она не будет связана именно с предпринимательством», — подчеркнул глава ЗАТО.