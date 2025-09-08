15:15:58 Понедельник, 8 сентября
В Пензе 27-28 сентября пройдет осенняя ярмарка продукции местных товаропроизводителей

08:40 | 08.09.2025 | Общество

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Осенняя ярмарка продукции местных товаропроизводителей пройдет на территории площадки «Пензенский фермер» около торгового центра «Лента» на проспекте Строителей в выходные, 27 и 28 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Пензенской области.

В Пензе 27-28 сентября пройдет осенняя ярмарка продукции местных товаропроизводителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства, кооперативы всех районов Пензенской области привезут на ярмарку свою продукцию, которая будет широко представлена по доступным ценам», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что можно будет приобрести молочную, кондитерскую продукцию и продукцию пчеловодства, сыры, полуфабрикаты, хлеб, картофель, овощи, ягоды, фрукты, грибы, сахар и яйца.

«В широком ассортименте будут представлены товары для дачных и садовых работ — саженцы плодовых и ягодных культур, цветы, семенной и посадочный материал, садовый инвентарь и оборудование, специальная одежда», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что также запланированы дегустации и выступления творческих коллективов.


