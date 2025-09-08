15:15:38 Понедельник, 8 сентября
Жительница Пензы после телефонного общения с мошенниками лишилась 275 тыс. рублей

09:28 | 08.09.2025 | Криминал

Пенза, 8 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 2002 года рождения лишилась 275 тыс. рублей после телефонного общения с мошенниками, которые сначала выманили у нее код из SMS под предлогом продления договора с телекоммуникационной компанией на обслуживание номера, а затем убедили ее во взломе аккаунта на портале госуслуг и необходимости перечисления сбережений на «безопасный счет» якобы для предотвращения незаконных операций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы после телефонного общения с мошенниками лишилась 275 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Доверившись злоумышленнику, девушка оформила на свое имя кредит и все свои личные накопления перечислила на мошеннические счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что позднее потерпевшая осознала обман.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — поясняется в тексте.


