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В Пензенской области стартовала серия семинаров для аграриев

12:11 | 26.01.2017 | АПК

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Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Серия обучающих агрономических семинаров, посвященных вопросам развития сельского хозяйства, стартовала в Пензенской области.

В Пензенской области стартовала серия семинаров для аграриев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первыми обучение прошли аграрии Неверкинского и Камешкирского районов в минувшую среду, 25 января. Семинары для них провел лично глава регионального Минсельхоза Андрей Бурлаков.

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В ходе обучения были обозначены задачи отрасли на текущий год. Особое внимание было уделено развитию растениеводства, в частности, подготовке весенней посевной кампании, а также мерам государственной поддержки аграрного сектора.

Приглашенные на семинар представители банков рассказали сельхозтоваропроизводителям о механизмах льготного кредитования.

Кроме того, были рассмотрены программные мероприятия по поддержке развития семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных коопераций, сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.
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