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Белозерцев и Линник обсудили перспективы работы «Мираторга» в Пензенской области

13:04 | 11.10.2018 | АПК

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Москва, 11 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент компании «Мираторг» Виктор Линник обсудили перспективы работы холдинга в регионе в ходе встречи, состоявшейся в Москве в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Белозерцев и Линник обсудили перспективы работы «Мираторга» в Пензенской области

Фото: Twitter.com/BelozercevIA

«На «Золотой осени» встретился с коллегами с Брянщины. У нас давние дружеские отношения. С руководителем компании «Мираторг» Виктором Линником обсудили возможности прихода и к нам в регион», — написал Иван Белозерцев в своем микроблоге «Твиттер» в четверг, 11 октября.

Он отметил, что данная компания «очень мощная, лидер в России».

«Мы готовы предложить инвесторам хорошие условия», — добавил губернатор.

«Мираторг» — крупный производитель и поставщик мяса на российском рынке.

Среди направлений деятельности холдинга — производство говядины, свиноводство, птицеводство, выпуск полуфабрикатов и готовых блюд, розничная торговля и другие.

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