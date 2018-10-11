Белозерцев и Линник обсудили перспективы работы «Мираторга» в Пензенской области АПК

Москва, 11 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и президент компании «Мираторг» Виктор Линник обсудили перспективы работы холдинга в регионе в ходе встречи, состоявшейся в Москве в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Фото: Twitter.com/BelozercevIA

«На «Золотой осени» встретился с коллегами с Брянщины. У нас давние дружеские отношения. С руководителем компании «Мираторг» Виктором Линником обсудили возможности прихода и к нам в регион», — написал Иван Белозерцев в своем микроблоге «Твиттер» в четверг, 11 октября.

Он отметил, что данная компания «очень мощная, лидер в России».

«Мы готовы предложить инвесторам хорошие условия», — добавил губернатор.

На "Золотой осени" встретился с коллегами с Брянщины.У нас давние,дружеские отношения. С руководителем компании "Мираторг" Виктором Линником обсудили возможности прихода и к нам в регион.Компания очень мощная,лидер в России, а мы готовы предложить инвесторам хорошие условия. pic.twitter.com/0p31Tc2oeW — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) October 11, 2018

«Мираторг» — крупный производитель и поставщик мяса на российском рынке.

Среди направлений деятельности холдинга — производство говядины, свиноводство, птицеводство, выпуск полуфабрикатов и готовых блюд, розничная торговля и другие.