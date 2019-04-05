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Установлены признаки сговора между двумя пензенскими производителями куриных яиц

15:27 | 05.04.2019 | АПК

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Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. Специалисты управления ФАС России по Пензенской области установили признаки сговора между двумя крупными производителями куриных яиц — ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» и ООО «Благодатское». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального антимонопольного ведомства.

Установлены признаки сговора между двумя пензенскими производителями куриных яиц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В управлении уточнили, что было выявлено синхронное изменение отпускных цен на продукцию в декабре 2018 года и январе 2019-го в отсутствие на то объективных причин.

«Указанные обстоятельства могли стать результатом достигнутых договоренностей между данными производителями и привести к установлению и поддержанию цены на куриное яйцо», — сказали в УФАС.

В пресс-службе пояснили, что ответственность за это предусмотрена п. 1 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции».

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