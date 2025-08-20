17:39:33 Среда, 20 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область отправила на подшефные территории 220 наборов первоклассника

16:24 | 20.08.2025 | Общество

Печать

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Пензенская область отправила на подшефные территории 220 наборов первоклассника в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область отправила на подшефные территории 220 наборов первоклассника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ежегодно в рамках всероссийской благотворительной акции «Собери ребенка в школу» мы помогаем семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. С 2022 года поддерживаем наши подшефные регионы, обеспечивая к 1 сентября канцелярскими принадлежностями ребят из Пологовского и Токмакского районов Запорожской области. Сегодня отправляем очередную партию гуманитарного груза — 220 наборов первоклассника», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 20 августа.

Олег Мельниченко уточнил, что в состав каждого набора входят рюкзак, дневник, тетради, ручки, карандаши и другие канцелярские принадлежности.

«День знаний — это праздник, дети должны идти в школу с хорошим настроением», — подчеркнул губернатор Пензенской области.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Пензенской области организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение
Олег Мельниченко в Мелитополе встретился с военнослужащими из Пензенской области В Заречном в пруд зоны отдыха «Лесная» добавили третью партию биологически активных препаратов против водорослей
В Кузнецке при воздушной тревоге и ракетной опасности жители смогут укрыться в подъездах с устройствами разблокировки дверей В Пензенской области мошенники стали использовать видеозвонки и отправлять гражданам в сообщениях вредоносные ссылки
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама