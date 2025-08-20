Пензенская область отправила на подшефные территории 220 наборов первоклассника Общество

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Пензенская область отправила на подшефные территории 220 наборов первоклассника в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ежегодно в рамках всероссийской благотворительной акции «Собери ребенка в школу» мы помогаем семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. С 2022 года поддерживаем наши подшефные регионы, обеспечивая к 1 сентября канцелярскими принадлежностями ребят из Пологовского и Токмакского районов Запорожской области. Сегодня отправляем очередную партию гуманитарного груза — 220 наборов первоклассника», — написал он в своем Telegram-канале в среду, 20 августа.

Олег Мельниченко уточнил, что в состав каждого набора входят рюкзак, дневник, тетради, ручки, карандаши и другие канцелярские принадлежности.

«День знаний — это праздник, дети должны идти в школу с хорошим настроением», — подчеркнул губернатор Пензенской области.