В Пензе пенсионерка после телефонного общения с мошенниками лишилась около 800 тыс. рублей Криминал

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы, попавшись на уловку телефонных мошенников, лишилась около 800 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине 1949 года рождения позвонил мужчина, который выдал себя за старшего по дому и под предлогом замены домофона выманил у нее код из SMS.

«После этого заявительнице поступил еще один звонок от неизвестного, который представился сотрудником силового ведомства. Звонивший сообщил о том, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит и похитить денежные средства. Мужчина убедил собеседницу перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции. Заявительница не догадывалась, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, она перечислила свои сбережения на банковский счет, указанный мошенником. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.