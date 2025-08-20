В Пензенской области полицейские задержали мужчину, который взламывал личные кабинеты на портале госуслуг и оформлял микрозаймы Криминал

Пенза, 20 августа 2025. PenzaNews. Полицейские Белинского района Пензенской области задержали уроженца Брянской области 2004 года рождения, который признался в оформлении микрозаймов на других людей с использованием их персональных данных, размещенных на портале госуслуг.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, личность злоумышленника была установлена после того, как в полицию обратилась женщина 1959 года рождения.

«Гражданка сообщила, что в марте текущего года ей поступил звонок от представителя микрофинансовой компании. Звонивший пояснил, что у заявительницы имеется задолженность перед их организацией в сумме более 200 тыс. рублей и ее необходимо срочно погасить. При этом женщина уточнила, что кредитных обязательств перед финансовыми организациями не имеет и никогда не имела. Полицейские установили, что неизвестное лицо, воспользовавшись персональными данными гражданки, оформило на ее имя кредит», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что уроженец Брянской области не стал отрицать свою вину.

«Он пояснил, что на совершение преступлений его подтолкнуло тяжелое финансовое положение. В поисках заработка в сети интернет подозреваемый обнаружил мошенническую схему и воплотил ее в жизнь. При помощи различных чат-ботов на популярных платформах злоумышленник приобретал виртуальные абонентские номера. Получив доступ к ним, он осуществлял вход в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и, используя персональные данные потерпевших, оформлял микрозаймы на их имя на различные суммы», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что установлена причастность мужчины к совершению 30 преступлений, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».