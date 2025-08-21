В Пензе наградили победителей спортивных соревнований в рамках сборов «Гвардеец» Спорт

Пенза, 21 августа 2025. PenzaNews. Церемония награждения победителей спортивных соревнований в рамках юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» прошла на плацу Пензенского артиллерийского инженерного института.

Фото: Pnzreg.ru

В ней приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и депутат Госдумы России Дмитрий Каденков.

«Вручили награды участникам спортивных состязаний юнармейских сборов ПФО «Гвардеец-2025», которые в этом году перешли на международный уровень. К нам приехала команда из Брестской области Республики Беларусь. Также, кроме команд регионов ПФО, «Гвардеец» собрал представителей ДНР, ЛНР и Запорожской области», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшую среду, 20 августа.

Он уточнил, что юноши состязались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, спортивном ориентировании на местности, стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата, а также состоялись личные соревнования по дартсу, шахматам, шашкам и настольному теннису.

«Как отметил заместитель полномочного представителя президента в ПФО Александр Михайлович Тихонов, каждый из ребят внес свой вклад в общекомандную работу. По итогам соревнований первое место у команды Пермского края, второе — у представителей Пензенской области, третье — у «гвардейцев» Республики Чувашия. Но думаю, что победителем можно считать каждого из участников «Гвардейца», установивших личные рекорды силы, выдержки, воли к победе», — подчеркнул глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что в ходе общения после церемонии награждения участники сборов попросили расширить спортивный компонент и добавить единоборства, плавание, фиджитал-спорт.

«Поддерживаю это предложение, дал поручение проработать такую возможность», — написал губернатор.

Он напомнил, что одна из главных задач сборов «Гвардеец» — подготовка молодежи к поступлению в военные вузы и будущей армейской службе.

«Пусть сборы в Пензенской области запомнятся каждому из участников и помогут в достижении намеченных целей», — подытожил Олег Мельниченко.