В Пензенской области намолочено почти 550 тыс. тонн зерна АПК

Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Почти 550 тыс. тонн зерна намолочено в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства в понедельник, 29 июля.

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Средняя урожайность зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур в регионе остается на уровне 25 центнеров с га. Они обмолочены на площади 230,4 тыс. га.

Их наивысшая урожайность достигнута в хозяйствах Белинского района — 43 центнера с га. Также высокие показатели достигнуты в Бековском районе — 36 центнеров с га, в Тамалинском районе — 35, в Лопатинском и Сердобском районах — 34.

Технические культуры убраны с площади 514 га. По последним данным, валовой сбор озимого рыжика составил 365 тонн при средней урожайности 8 центнеров с га.

В 2019 году сельскохозяйственным товаропроизводителям Пензенской области предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади почти 799 тыс. га, подсолнечник — около 268 тыс. га, сахарной свеклы — более 60 тыс. га.

Планируется произвести 1,75 млн. тонн зерна, 1,8 млн. тонн сахарной свеклы, 400 тыс. тонн масличных культур.