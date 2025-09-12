14:26:11 Пятница, 12 сентября
При столкновении трех автомобилей в Городищенском районе пострадали два человека

12:00 | 12.09.2025 | Происшествия

Пенза, 12 сентября 2025. PenzaNews. Два человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения трех автомобилей — «Hyundai Solaris», а также грузовиков «Scania» и «Dongfeng GX» с полуприцепами — на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области.

При столкновении трех автомобилей в Городищенском районе пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 11 сентября, за рулем «Scania» находился мужчина 1982 года рождения, автомобилем «Hyundai» управлял водитель 1951 года рождения, тягачом «Dongfeng GX» — мужчина 1986 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Solaris» и его пассажир – женщина 1966 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


