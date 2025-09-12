В работе «Городского центра торговли и услуг» и спортшколы №4 в Пензе выявлены грубейшие нарушения — губернатор Экономика

Пенза, 12 сентября 2025. PenzaNews. Контрольно-счетная палата города Пензы выявила грубейшие нарушения в работе ООО «Городской центр торговли и услуг» (ООО «ГЦТУ») и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №4 города Пензы». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заседание областного правительства начал с новости о выявленных контрольно-счетной палатой города Пензы грубейших нарушениях в работе «Городского центра торговли и услуг» и спортшколы №4», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 12 сентября.

«Деятельностью «ГЦТУ» под началом уже бывшего директора (покинул свой пост этим летом) управлял семейный подряд. Оказалось, что зарплаты у руководящего звена и родственников были весьма неплохие, а в комплексе «Южный», на сезонных ярмарках и Терновском рынке с предпринимателей собирали деньги без кассовых чеков», — озвучил губернатор результаты проверки.

По словам Олега Мельниченко, новое руководство наводит на предприятии порядок, из-за чего столкнулось с угрозами.

«Похоже, работать по закону нравится не всем», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что в спортшколе №4 города Пензы отдельные сотрудники также состояли в близком родстве с бывшим директором.

«Кроме того, на базе муниципального имущества проверяющими обнаружены признаки предпринимательской деятельности, нарушения при зачислении детей, начислении зарплат, необоснованные расходы. Сплошные несоответствия и недостоверные сведения!» — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко поручил главе Пензы Олегу Денисову разобраться в ситуации и привлечь правоохранительные органы к наведению порядка.

Он потребовал пресекать на корню обман, хитрость и мошеннические схемы, которые тормозят развитие учреждений и организаций, относящихся к муниципалитету.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, с 23 июня 2025 года директором ООО «Городской центр торговли и услуг» является Андрей Жданников, директором МБУ ДО «Спортшкола №4 города Пензы» с 11 апреля 2022 года значится Михаил Букин.