Заключен контракт на проектирование внутриквартальных сетей водоотведения в поселке ЗИФ

13:07 | 12.09.2025 | ЖКХ

Пенза, 12 сентября 2025. PenzaNews. Контракт на проектирование внутриквартальных сетей водоотведения в поселке ЗИФ и магистрального трубопровода до точки врезки в городскую систему заключен в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Заключен контракт на проектирование внутриквартальных сетей водоотведения в поселке ЗИФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Важная новость для жителей ЗИФа. Заключили контракт на проектирование внутриквартальных сетей водоотведения в частном секторе и магистрального трубопровода от поселка до точки врезки в городскую систему», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 12 сентября.

По словам Олега Денисова, планируется, что протяженность внутриквартальной канализации составит 9,4 км, магистральной — 3,8 км.

«Напомню, что здесь в 2021 году по муниципальной программе построили водопровод. Реализация нового проекта станет еще одним этапом развития инфраструктуры микрорайона», — отметил глава Пензы.


