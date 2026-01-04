22:51:16 Воскресенье, 4 января
Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении трудовых прав работников «Никольского завода светотехнического стекла»

12:20 | 04.01.2026 | Криминал

Пенза, 4 января 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о нарушении трудовых прав работников ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» в Пензенской области.

Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении трудовых прав работников «Никольского завода светотехнического стекла». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В информационный центр СК России обратились жители Пензенской области по вопросу нарушения трудовых прав руководством ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла», расположенного в городе Никольске. На протяжении длительного времени заявители осуществляли трудовую деятельность на предприятии, однако с июня текущего года заработная плата им не выплачена. В сентябре представители работодателя принудили граждан к увольнению, сообщив о предстоящей ликвидации завода, при этом окончательный расчет с ними не произведен. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к погашению образовавшейся задолженности не принимается. Содействие в восстановлении нарушенных прав не оказано», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в минувшую субботу, 3 января.

В нем напоминается, что в следственном управлении СКР по Пензенской области расследуется уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.


