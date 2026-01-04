Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении трудовых прав работников «Никольского завода светотехнического стекла» Криминал

Пенза, 4 января 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о нарушении трудовых прав работников ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» в Пензенской области.

«В информационный центр СК России обратились жители Пензенской области по вопросу нарушения трудовых прав руководством ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла», расположенного в городе Никольске. На протяжении длительного времени заявители осуществляли трудовую деятельность на предприятии, однако с июня текущего года заработная плата им не выплачена. В сентябре представители работодателя принудили граждан к увольнению, сообщив о предстоящей ликвидации завода, при этом окончательный расчет с ними не произведен. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к погашению образовавшейся задолженности не принимается. Содействие в восстановлении нарушенных прав не оказано», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР в минувшую субботу, 3 января.

В нем напоминается, что в следственном управлении СКР по Пензенской области расследуется уголовное дело, по которому ранее Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Викторовича Игнатенкова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.