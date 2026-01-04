В Пензенской области более 1,5 тыс. домов остаются без электричества — губернатор ЖКХ

Пенза, 4 января 2026. PenzaNews. Более 1,5 тыс. домов в Пензенской области остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Устраняем в регионе вызванные сильным снегопадом и ветром аварии на линиях электропередач. В разгул стихии энергоснабжение было нарушено в 55 населенных пунктах (Пензе и 14 районах области). Отключения затронули 6 тыс. 725 домовладений, где проживают более 13 тыс. человек. Ликвидацией аварий занимались 67 бригад энергетиков. На 6.00 электроснабжение оперативно восстановлено в 5 тыс. 334 домовладениях, где проживают почти 11 тыс. человек. В том числе в Пензе ликвидированы локальные отключения в микрорайонах ГПЗ, Бугровка, Барковка, Арбеково, Север. Сейчас работы ведутся в 13 населенных пунктах региона, из них в девять — в Бессоновском районе. Там без электричества остаются более 1,5 тыс. домов с 3,5 тыс. жителей», — написал глава региона в своем Telegram-канале днем в воскресенье, 4 января.

Он добавил, что количество бригад энергетиков увеличено с четырех до шести.

«В Кузнецком районе под аварийное отключение попало направление «Дворики — Новостройка — Комаровка — Сосновка». К сожалению, работы по устранению последствий замедляют занесенные снегом дороги», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор уточнил, что для расчистки снега на территории Пензенской области задействовано 1 тыс. 98 единиц техники, включая машины управляющих компаний и предприятий.

«Поручил также там, где это необходимо, подключить тяжелую технику областного лесопожарного центра и сельхозтехнику. Для устранения наледи на федеральных и региональных дорогах использовано 7 тыс. тонн пескосоляной смеси», — написал Олег Мельниченко.

По его словам, временное ограничение движения на региональных дорогах снято в 9.00, для автобусов и грузового транспорта на трех федеральных трассах в границах Пензенской области оно продлено до 13.00, на участке км 93 — км 115 + 140 трассы Р-207 «Пенза — Балашов — Михайловка» введено ограничение для всех транспортных средств до 15.00.

«По данным синоптиков, за последние сутки в регионе выпало снега от 50 до 100% декадной нормы. Сегодня продолжится мокрый снег, морось, ветер 8-13 м/с, порывы могут быть 15-20 м/с, местами до 25 м/с. На дорогах — гололед, метель, заносы. Погодные качели продолжатся и в ближайшие дни. Соблюдайте меры безопасности, берегите себя и своих близких», — обратился губернатор Пензенской области к жителям региона.