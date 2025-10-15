В Пензенской области 400 тыс. га сельхозугодий не используются по назначению АПК

Пенза, 15 октября 2025. PenzaNews. 400 тыс. га сельхозугодий в Пензенской области не используются по назначению. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев.

По его словам, более 340 тыс. га из них — это залежные земли, сенокосы, пастбища и земли под многолетними насаждениями.

«Еще 60 тыс. га могут быть введены в сельскохозяйственный оборот после проведения необходимых процедур по расчистке и вспашке. Главам районов нужно провести земельный мониторинг. Если эти участки не пригодны для использования в сельхозобороте, то налог на них должен взиматься исходя из ставки 1,5%, а не льготной 0,3%, которая применяется к землям, которые подходят для сельского хозяйства», — сказал Роман Калентьев в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в минувший вторник, 14 октября.

Врио губернатора Сергей Федотов подчеркнул важность продолжения работы по осуществлению муниципального земельного контроля.

Он потребовал от глав районов выполнения плана в полном объеме, чтобы к 2030 году неиспользуемые 60 тыс. га были введены в сельхозоборот.

«Главы муниципальных образований должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы сельхозугодья работали и приносили деньги, чтобы увеличивались налоговые поступления в бюджет. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить рост сельскохозяйственного потенциала Пензенской области и выполнить поставленные задачи», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, за последние 5 лет были проверены все неиспользуемые земельные участки, находящиеся в аренде или в частной собственности. К 94% обследованных земельных участков, находящихся в частной собственности, применена повышенная ставка земельного налога в размере 1,5% от их кадастровой стоимости. Доначисление земельного налога составило 31,7 млн. рублей.

В 2025 году доначислено за 2024-й более 10 млн. рублей, из них — 8,8 млн. — по материалам муниципального земельного контроля.

В текущем году в Пензенской области введено в сельскохозяйственный оборот 8,5 тыс. га неиспользуемых земель, план выполнен на 113%. При этом в ряде муниципальных образований план выполнен на треть и менее, в частности, в Бековском — на 29%, в Городищенском — на 22%, в Неверкинском — на 36%, в Сосновоборском — на 13%.