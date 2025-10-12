15:18:24 Воскресенье, 12 октября
Олег Мельниченко поздравил с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

09:00 | 12.10.2025 | АПК

Пенза, 12 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса региона с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Олег Мельниченко поздравил с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Этот профессиональный праздник объединяет всех, кто трудится на земле, обеспечивает продовольственную безопасность страны и социально-экономическое благополучие населения. Благодаря работе пензенских аграриев наш регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе по темпам роста сельскохозяйственного производства. В этом году валовой сбор зерновых превысил 3 млн. тонн. Собрано на 700 тыс. тонн больше, чем по итогам прошлого года. Запланировано получить 2,6 млн. тонн сахарной свеклы — на 500 тыс. тонн больше прошлогоднего результата. Введено в оборот 8,5 тыс. га неиспользуемой пашни, что составило 113% от плана», — отметил глава региона.

Он добавил, что по итогам января-августа 2025 года производство скота и птицы увеличилось на 3,5%, молока — на 13,4%.

«По продуктивности молочного стада Пензенская область занимает лидирующую позицию среди регионов ПФО. Уверенный рост производства демонстрируют предприятия по переработке мяса, молока и молочной продукции», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор поблагодарил аграриев за добросовестный труд и высокие результаты.

«Особые слова признательности — ветеранам отрасли, именно они передают новым поколениям бесценный опыт, культуру производства, традиции бережного и рачительного отношения к родной земле. Желаю всем работникам агропромышленного комплекса Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


