Жительница Мокшанского района обвиняется убийстве супруга Криминал

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Обвинение в убийстве собственного супруга предъявлено 36-летней жительнице Мокшанского района Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 18 января 2017 года в одном из домов, расположенном в селе Нечаевка, между супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой женщина нанесла своему мужу ножевые ранения. Мужчина скончался на месте преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она отметила, что показания обвиняемой были проверены на месте преступления.

«По ходатайству следователя судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила собеседница агентства.

По словам Людмилы Фоминой, для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинская, биологическая и медицинско-криминалистическая экспертизы, а также проводятся другие следственные действия.