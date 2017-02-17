В Пензе сотрудник страховой фирмы подозревается в махинациях с полисами ОСАГО Криминал

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Начальник отдела регионального представительства страховой компании в Пензе подозревается в присвоении почти 2 млн. рублей от выдачи клиентам более 200 полисов ОСАГО.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, о преступлении в полицию заявил сотрудник фирмы, который рассказал о недостаче бланков ОСАГО, выданных подозреваемому под отчет.

«Данные полисы ОСАГО были присвоены ответственным лицом. Установлено, что он оформлял страхование клиентам компании, выдавал им бланки и вносил сведения о страхователях в базу данных, однако деньги, полученные от клиентов, в кассу не сдавал», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что таким образом он причинял компании ущерб с апреля 2015 года по сентябрь 2016 года.

«К данному сотруднику компании обращались не только жители Пензенской области, но и Мордовии, Саратовской и Московской областей», — отметили в полиции.

В управлении МВД уточнили, что в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

«В пользу потерпевшей стороны на дом, участок и два автомобиля подозреваемого был наложен арест, общая сумма которого оценивается в 2 млн. 900 тыс. рублей. По факту присвоения возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет», — резюмировали в ведомстве.