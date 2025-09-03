14:20:28 Среда, 3 сентября
Олег Мельниченко оценил результаты первого этапа благоустройства сквера «Семейный» в Пензе

14:02 | 03.09.2025 | Общество

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил результаты первого этапа благоустройства сквера «Семейный» в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил глава Пензы Олег Денисов, была проведена большая работа.

«1 тыс. кв. метров — это только входная группа, 2,1 тыс. «квадратов» — тротуары, 36 лавочек новых, детская зона, пешеходные дорожки. 66 светильников установлено, освещена связующая со школой дорога», — сказал он.

В свою очередь директор МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского» Елена Савельева обратила внимание на то, что при выполнении работ стояла задача не повредить ландшафт.

«Почти на всех дорожках сквера используются природные материалы, а именно — гранитный отсев. Максимальное озеленение, тишина, спокойствие», — констатировала она.

Фото: Pnzreg.ru

Елена Савельева добавила, что на сэкономленные при проведении конкурсных процедур средства в текущем году намечено приобрести и установить детскую площадку.

Комментируя увиденное, губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что было правильным решением изменить схему строительства новой дороги и сохранить сквер в микрорайоне.

«Мы заложим средства в бюджете области на следующий год, чтобы продолжить благоустройство», — сообщил он.

Глава региона также призвал учитывать мнения жителей, которые в соцсетях выразили пожелание, чтобы в «Семейном» было побольше лавочек.

«Рядом со школой тоже площадку требуется обустроить, расчистить от зарослей кустарника, сохранив деревья и сделав дорожку к домам на улице Измайлова. Нужно идти дальше», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


