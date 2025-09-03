В Пензе пенсионерка после общения с мошенниками передала 1 млн. рублей в «налоговую службу» Криминал

Пенза, 3 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1938 года рождения после общения с телефонными мошенниками, один из которых убедил ее передать все сбережения в налоговую службу, лишилась 1 млн. рублей.

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке на стационарный телефон позвонила женщина, которая, выдавая себя за работника поликлиники, выманила у собеседницы паспортные данные под предлогом записи на медицинский осмотр.

«После этого заявительнице поступил еще один звонок от неизвестного, представившегося работником налоговой службы. Мужчина сообщил, что ранее заявительница разговаривала с мошенниками, и [...] убедил ее передать все сбережения в налоговую службу. Следуя указаниям звонившего, женщина передала неизвестному 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».