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Полиция проводит проверку сообщения о краже 12 тыс. рублей из мебельного магазина в Пензе

13:39 | 29.03.2017 | Криминал

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Пенза, 29 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции Железнодорожного района Пензы проводят проверку по факту заявления о краже 12 тыс. рублей из мебельного магазина на улице Антонова.

Полиция проводит проверку сообщения о краже 12 тыс. рублей из мебельного магазина в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, информация о преступлении поступила в минувший вторник, 28 марта, в 17.00.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят опрос возможных свидетелей, выясняют, действительно ли указанная сумма находилась в кассе, а также принадлежность данных денежных средств.

По информации, которой обладает ИА «PenzaNews», пропажу денежных средств из кассы обнаружил менеджер магазина. Незадолго до этого он продал письменный стол молодой покупательнице, а потом помог погрузить его в припаркованную рядом машину.

По некоторым данным, в этот момент в магазин зашел еще один человек. Его личность сейчас устанавливается.

Было ли оборудовано помещение магазина камерами видеонаблюдения, не сообщается.
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