В Пензе по материалам прокурорской проверки возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты двоим работникам строительной организации

15:38 | 03.04.2026 | Криминал

Пенза, 3 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в Пензе по материалам прокурорской проверки.

«В следственном отделе по Ленинскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области на основании материалов проверки органов прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). По данным следствия, в период с декабря 2025 года по март 2026 года двум работникам общества с ограниченной ответственностью полностью не выплачивалась заработная плата. Задолженность перед бывшими работниками строительной организации составила более 720 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«В ходе следствия будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности по заработной плате», — сказано в тексте.


