У АПК Пензенской области большой потенциал для развития — Олег Мельниченко

Пенза, 3 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко считает, что у агропромышленного комплекса региона большой потенциал для развития.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу по увеличению объемов сельхозпродукции и росту ее экспортных поставок. Это одно из условий достижения устойчивой и динамичной экономики. Планомерно идем к поставленной цели. Считаю, что у АПК Пензенской области большой потенциал для развития», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в пятницу, 3 апреля.

По его словам, в 2025 году объем экспорта сельхозпродукции Пензенской области составил почти 158 млн. долларов, что на четверть превысило прогнозный план.

«Экспортируем товары в 50 стран мира, включая государства ближнего зарубежья, Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Америки. Основные экспортные продукты нашего АПК — мясо птицы, кондитерские изделия и сахарная продукция, подсолнечное масло. Открываем для себя новые рынки сбыта. В конце минувшего года стартовали поставки мяса индейки в Малайзию, в начале этого года — на Филиппины. Отгрузили в Марокко более 11 тыс. тонн гранулированного свекловичного жома», — констатировал глава региона.

Он отметил, что в 2026 году общий объем мер господдержки агропромышленного комплекса Пензенской области составляет порядка 2,5 млрд. рублей, включая субсидии на переработку, а также поддержку инвестиционных проектов.

«Поручил региональному Минсельхозу вести поэтапное сопровождение значимых для развития нашей экономики инвестпроектов», — сообщил Олег Мельниченко.