Мошенники выманили у жителя Пензы около 5 млн. рублей

09:26 | 03.04.2026 | Криминал

Пенза, 3 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1960 года рождения лишился около 5 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала мужчине на электронную почту пришло письмо, в котором сообщалось о том, что от его имени якобы оформлена доверенность на стороннее лицо; там же был указан номер, на который он позвонил.

«Ему ответил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что лицо, на которое оформлена доверенность, является представителем экстремистской организации, и он может завладеть всеми имеющимися у потерпевшего денежными средствами. Под предлогом предотвращения незаконных операций звонивший убедил мужчину перевести свои сбережения на «безопасный счет». Испугавшись, заявитель снял со своего банковского счета около 5 млн. рублей и перечислил их на указанные злоумышленником реквизиты. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе мужчина ударил мать деревянным черенком, возбуждено уголовное дело В Пензе в суд направлено дело об организации проституции и вовлечении в занятие проституцией
В Пензенской области за сутки произошло два пожара «Пензаэнерго» в 2025 году выполнило технологическое подключение объектов под ключ по 239 заявкам
Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Телефонные мошенники выманили у жителя Пензы более 800 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

