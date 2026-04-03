В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины на кондитерском производстве

12:46 | 03.04.2026

Пенза, 3 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту травмирования женщины на кондитерском производстве.

«В следственном отделе по Первомайскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины при производстве работ (ч. 1 ст. 143 УК РФ). [...] По данным следствия, 27 марта 2026 года в городе Пензе в одном из цехов на кондитерском производстве при санитарной обработке одной из машин изготовитель кондитерских изделий получила травму руки, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и работника производства, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.


