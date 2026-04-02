Олег Мельниченко подчеркнул важность Дня единения народов России и Белоруссии для Пензенской области

18:17 | 02.04.2026 | Общество

Пенза, 2 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подчеркнул важность Дня единения народов России и Белоруссии для региона.

Фото: Pnzreg.ru

«День единения народов России и Беларуси — особое событие для Пензенской области. У нас историческая связь с Брестской областью, взаимное решение дружить и укреплять сотрудничество со всеми белорусскими регионами. Очень важно, что сближение с Пензенской областью лично поддерживает президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в четверг, 2 апреля.

Он напомнил, что в 2025 году в Минске, Бресте и Могилеве впервые прошли дни Пензенской области.

«Это придало новый импульс совместной работе по развитию импортозамещения и торговли. А за четыре года товарооборот с Беларусью вырос более чем на четверть. По объемам экспорта и импорта республика стабильно находится на втором месте среди наших стран-партнеров», — отметил глава региона.

Он также обратил внимание на укрепление дружеских связей в молодежной среде.

«В 2025 году белорусская команда впервые приняла участие в военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец», а бойцы пензенского «Тигра» — в спартакиаде «Академия мужества» в Пинске. В этом году белорусские ребята открыли для себя сборы на тренировочной базе «Тигра» в лагере «Меридиан», — написал Олег Мельниченко.

По его словам, набирает обороты и культурный обмен: пензенский театр «Кукольный дом» приглашен на XXXV международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет в июле.

Кроме того, губернатор отметил, что в Пензе в этом году впервые запланировано провести дни Брестской области.

«Наши регионы навсегда связал уроженец пензенской земли, героический защитник Брестской крепости Андрей Митрофанович Кижеватов. Наша задача — сохранить и передать новым поколениям историческую память о братстве народов России и Беларуси. В этом наши сила и будущее!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


