«Пензаэнерго» в 2025 году выполнило технологическое подключение объектов под ключ по 239 заявкам

10:35 | 03.04.2026 | ЖКХ

Пенза, 3 апреля 2026. PenzaNews. Специалисты филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в 2025 году выполнили технологическое подключение объектов под ключ по 239 заявкам, суммарная выданная мощность превысила 7 МВт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Пензаэнерго» в 2025 году выполнило технологическое подключение объектов под ключ по 239 заявкам

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В нем отмечается, что энергетики провели комплекс работ по строительству кабельных и воздушных линий электропередачи, монтажу и запуску трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также установке интеллектуальных приборов учета.

«Крупнейшим объектом, подключенным к электрическим сетям в рамках услуги «ТП под ключ», стало складское помещение маркетплейса, расположенное в Бессоновском районе. В частности, энергокомпания построила от подстанции 110 кВ «Панкратовка» до энергопринимающих устройств заявителя две воздушно-кабельные линии электропередачи 10 кВ протяженностью 7 км каждая. Общая мощность, выданная новому потребителю, составляет 3 МВт», — сказано в пресс-релизе.


Читайте также
В Пензе мужчина ударил мать деревянным черенком, возбуждено уголовное дело В Пензе в суд направлено дело об организации проституции и вовлечении в занятие проституцией
В Пензенской области за сутки произошло два пожара Мошенники выманили у жителя Пензы около 5 млн. рублей
Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Телефонные мошенники выманили у жителя Пензы более 800 тыс. рублей
