«Пензаэнерго» в 2025 году выполнило технологическое подключение объектов под ключ по 239 заявкам ЖКХ

Пенза, 3 апреля 2026. PenzaNews. Специалисты филиала «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в 2025 году выполнили технологическое подключение объектов под ключ по 239 заявкам, суммарная выданная мощность превысила 7 МВт. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем отмечается, что энергетики провели комплекс работ по строительству кабельных и воздушных линий электропередачи, монтажу и запуску трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также установке интеллектуальных приборов учета.

«Крупнейшим объектом, подключенным к электрическим сетям в рамках услуги «ТП под ключ», стало складское помещение маркетплейса, расположенное в Бессоновском районе. В частности, энергокомпания построила от подстанции 110 кВ «Панкратовка» до энергопринимающих устройств заявителя две воздушно-кабельные линии электропередачи 10 кВ протяженностью 7 км каждая. Общая мощность, выданная новому потребителю, составляет 3 МВт», — сказано в пресс-релизе.