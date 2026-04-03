Жителя Пензенской области будут судить за публичное оправдание терроризма

10:09 | 03.04.2026 | Криминал

Пенза, 3 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 1965 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что обвиняемый, являясь антироссийски настроенным лицом, не поддерживающим проведение специальной военной операции на территории Украины, разместил в сети интернет материалы, содержащие признаки публичного оправдания деятельности украинской террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.


