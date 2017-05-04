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В Пензе двое мужчин подозреваются в угоне «BMW» и его разборе на запчасти

15:08 | 04.05.2017 | Криминал

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Двое мужчин в возрасте 19 и 20 лет подозреваются в краже автомобиля «BMW» 1980-х годов выпуска, принадлежащего жительнице Пензы.

В Пензе двое мужчин подозреваются в угоне «BMW» и его разборе на запчасти

Фото: 58.mvd.ru

«Установлено, что один из подозреваемых приехал в Пензу, чтобы приобрести запасные части для автомобиля модели, аналогичной похищенной. В одном из дворов он увидел машину потерпевшей и предложил своему знакомому совершить кражу. В ночное время злоумышленники проникли в иномарку, воспользовавшись тем, что двери были не заперты, и отбуксировали транспортное средство при помощи другого автомобиля в один из районных центров Пензенской области, где машину разобрали на запчасти», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве отметили, что по факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в полиции.
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