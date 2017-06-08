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В Пензе осужден мужчина, из ревности поджегший машину бывшей возлюбленной

08:36 | 08.06.2017 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении назначено 27-летнему жителю Пензы, который судом признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога.

В Пензе осужден мужчина, из ревности поджегший машину бывшей возлюбленной

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что 11 марта текущего года в вечернее время этот молодой человек пришел к одному из домов по улице Минской для выяснения отношений со своей бывшей девушкой. Он стал очевидцем того, как эта девушка уехала на такси с другим молодым человеком, отказавшись от разговора с ним», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что выпив после этого в баре спиртные напитки, мужчина купил в аптеке спиртосодержащий препарат и вернулся к дому девушки.

«Из чувства ревности он поджег ее автомобиль «Skoda Fabia», причинив имущественный ущерб на сумму более 294 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, суд также удовлетворил гражданский иск на оставшуюся невозмещенной сумму ущерба, превышающую 288 тыс. рублей.

«Вынесенный приговор в законную силу не вступил», — резюмировала Светлана Артамонова.
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