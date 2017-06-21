В Кузнецке возбуждено дело о покушении на дачу взятки полицейскому Криминал

Кузнецк, 21 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Кузнецке Пензенской области по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции.

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«В ходе проверки установлено, что вечером 13 июня директор организации в служебном помещении магазина передал 15 тыс. рублей в качестве взятки сотруднику отдела МВД России по городу Кузнецку за совершение им заведомо незаконного бездействия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что деньги предназначались за несоставление протокола об административном правонарушении в отношении продавца, продавшего спиртное ребенку.

«Однако директор юридического лица не довел свой преступный умысел на дачу взятки до конца по независящим от него обстоятельствам — сотрудник полиции ее не принял», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокурора города.