15:26:23 Суббота, 29 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Житель Шемышейского района обвиняется в смерти пенсионера из Пензы

09:16 | 29.07.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. Житель Шемышейского района 1974 года рождения обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 68-летнего пенсионера, который через некоторое время скончался в больнице в Пензе.

Житель Шемышейского района обвиняется в смерти пенсионера из Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, в ночь с 30 июня на 1 июля потерпевший находился в гостях у своей знакомой в Пензе, где к ним присоединились еще одна женщина и обвиняемый. Все вместе они распивали спиртное. В ходе общения между хозяйкой и потерпевшим возникла ссора, в которую вмешался обвиняемый. Желая прекратить конфликт, обвиняемый толкнул пенсионера, после чего нанес ему около пяти ударов ногами в область живота», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что на следующий день потерпевший почувствовал острую боль в животе, однако в больницу решил не обращаться.

«В связи с ухудшением состояния здоровья мужчина госпитализирован в лечебное учреждение лишь 3 июля», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, 7 июля в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Татьяна Махницкая добавила, что обвиняемый был задержан, а в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«24 июля потерпевший скончался в больнице. Причиной смерти явилась травма живота, связанная с разрывом 12-перстной кишки. В связи со смертью потерпевшего действия виновного лица были переквалифицированы на ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сказала она.

Старший помощник руководителя регионального СУ СКР подчеркнула, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Актуальное
Читайте также
В Земетчино многодетная мать осуждена за кражу почти 80 тыс. рублей у двух пенсионеров Виктория Андреева вышла в финал ЧМ в кролевой эстафете
Житель Малосердобинского района подозревается в избиении знакомой Облизбирком зарегистрировал список кандидатов КПРФ на выборы в Заксобрание
Жительница Заречного заплатила мошеннику 30 тыс. рублей за несуществующий принтер В Пензенской области наказаны почти 70 водителей, не пропустивших пешеходов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама