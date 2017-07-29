Житель Шемышейского района обвиняется в смерти пенсионера из Пензы Криминал

Пенза, 29 июля 2017. PenzaNews. Житель Шемышейского района 1974 года рождения обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 68-летнего пенсионера, который через некоторое время скончался в больнице в Пензе.

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«По предварительным данным, в ночь с 30 июня на 1 июля потерпевший находился в гостях у своей знакомой в Пензе, где к ним присоединились еще одна женщина и обвиняемый. Все вместе они распивали спиртное. В ходе общения между хозяйкой и потерпевшим возникла ссора, в которую вмешался обвиняемый. Желая прекратить конфликт, обвиняемый толкнул пенсионера, после чего нанес ему около пяти ударов ногами в область живота», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что на следующий день потерпевший почувствовал острую боль в животе, однако в больницу решил не обращаться.

«В связи с ухудшением состояния здоровья мужчина госпитализирован в лечебное учреждение лишь 3 июля», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, 7 июля в отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Татьяна Махницкая добавила, что обвиняемый был задержан, а в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«24 июля потерпевший скончался в больнице. Причиной смерти явилась травма живота, связанная с разрывом 12-перстной кишки. В связи со смертью потерпевшего действия виновного лица были переквалифицированы на ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сказала она.

Старший помощник руководителя регионального СУ СКР подчеркнула, что в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.