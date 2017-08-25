В суд передано дело о гибели машиниста, которого в Пачелме убило ковшом от экскаватора Криминал

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного после гибели машиниста, которого в Пачелме убило ковшом от экскаватора.

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«По данным следствия, 16 марта 2017 года обвиняемый, находясь на территории организации, дал машинисту производственное задание по ремонту гидравлического экскаватора, хотя эти работы не входили в его обязанности. Последний привлек еще двоих машинистов. В ходе проведения работ один из машинистов, управляя экскаватором, подтянул ковшом неисправную гусеницу другого — ремонтируемого — экскаватора, в результате чего ковш соскочил и ударил находившегося рядом водителя», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она отметила, что обвиняемый не осуществил должный контроль за соблюдением работниками правил охраны труда и техники безопасности, а также не пресек опасный способ выполнения ремонта, поскольку в этот момент покинул машинный двор предприятия.

«Потерпевший от полученной тупой сочетанной травмы спины, таза, нижних конечностей скончался через непродолжительное время», — напомнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.