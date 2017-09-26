18:24:49 Вторник, 26 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Первая сессия регионального парламента шестого созыва

Раздавившая своего ребенка во сне жительница Вадинского района ограничена в свободе

15:14 | 26.09.2017 | Криминал

Печать

Вадинск, 26 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года ограничения свободы назначено жительнице села Большая Лука Вадинского района Пензенской области, которая признана судом виновной в причинении смерти своему грудному ребенку по неосторожности.

Раздавившая своего ребенка во сне жительница Вадинского района ограничена в свободе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, являясь матерью малолетних детей, зная о необходимости соблюдения особых мер безопасности при уходе за грудным ребенком, женщина уложила ребенка на диван и легла рядом с ним, после чего уснула. Ребенок оказался между спинкой дивана и матерью», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Вадинского районного суда.

Он уточнил, что мать придавила ребенка своим телом к спинке дивана, сдавив его грудную клетку.

«Ребенок скончался на месте происшествия», — отметил собеседник агентства.

По его словам, теперь женщина не может выезжать за пределы Вадинского района, изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа.

«Также она обязана два раза в месяц являться для регистрации в этот орган. Приговор вступил в законную силу», — резюмировал представитель суда.
Актуальное
Читайте также
В Заречном тепло поступило во все учреждения соцкультбыта Команда школы №11 Пензы победила в конкурсе «Лучший велосипедист»
В Пензе состоялось мероприятие, посвященное 90-летию областного радиовещания В Пензе устанавливают обстоятельства смерти мужчины, найденного мертвым в гараже
Пензенский зоопарк с 27 сентября будет работать на час меньше Жителей села Лермонтово предупредили о временном отключении газа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама