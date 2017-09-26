Раздавившая своего ребенка во сне жительница Вадинского района ограничена в свободе Криминал

Вадинск, 26 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года ограничения свободы назначено жительнице села Большая Лука Вадинского района Пензенской области, которая признана судом виновной в причинении смерти своему грудному ребенку по неосторожности.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, являясь матерью малолетних детей, зная о необходимости соблюдения особых мер безопасности при уходе за грудным ребенком, женщина уложила ребенка на диван и легла рядом с ним, после чего уснула. Ребенок оказался между спинкой дивана и матерью», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Вадинского районного суда.

Он уточнил, что мать придавила ребенка своим телом к спинке дивана, сдавив его грудную клетку.

«Ребенок скончался на месте происшествия», — отметил собеседник агентства.

По его словам, теперь женщина не может выезжать за пределы Вадинского района, изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа.

«Также она обязана два раза в месяц являться для регистрации в этот орган. Приговор вступил в законную силу», — резюмировал представитель суда.