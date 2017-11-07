Зареченец лишился около 100 тыс. рублей после звонков «сотрудников Роспотребнадзора» Криминал

Заречный, 7 ноября 2017. PenzaNews. 58-летний житель Заречного Пензенской области лишился 93 тыс. рублей, поверив незнакомцам, которые представились сотрудниками Роспотребнадзора.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На мобильный телефон мужчины позвонил неизвестный. Он сказал, что задержаны и осуждены мошенники, которые в 2016 году продали собеседнику медицинский препарат, и ему полагается возмещение ущерба», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что через некоторое время мужчине позвонил второй неизвестный, который представился сотрудником департамента по возмещению ущерба.

«Он пояснил, что собеседнику полагается компенсация в 250 тыс. рублей, а для ее получения необходимо перечислить определенную сумму на счет банковской карты. Следуя инструкциям звонившего, потерпевший перевел деньги», — пояснили в полиции.

В управлении добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.