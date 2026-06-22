В пензенском драмтеатре накануне Дня памяти и скорби показали рок-драму об СВО «Отец и сын» Культура

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Четвертый премьерный показ камерного спектакля «Отец и сын», посвященного участникам специальной военной операции, состоялся на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского накануне Дня памяти и скорби. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Зал, в котором было много молодежи, с неослабевающим вниманием следил за историей главного героя, рано потерявшего мать, его сложными отношениями с отцом, прошедшим Афганистан, и принятым им решением уйти добровольцем на СВО», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что особый отклик у зрителей вызвали песни группы «Отец и сын», созданные и исполненные ее лидерами — народным артистом России, художественным руководителем театра Сергеем Казаковым и музыкантом Сергеем Самойловым.

«В финале зал долго аплодировал стоя, многие не скрывали слез», — добавляется в сообщении.

В нем уточняется, что следующий показ рок-драмы «Отца и сына» состоится в новом сезоне.