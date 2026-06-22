23:09:42 Понедельник, 22 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском драмтеатре накануне Дня памяти и скорби показали рок-драму об СВО «Отец и сын»

09:22 | 22.06.2026 | Культура

Печать

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Четвертый премьерный показ камерного спектакля «Отец и сын», посвященного участникам специальной военной операции, состоялся на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского накануне Дня памяти и скорби. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

В пензенском драмтеатре накануне Дня памяти и скорби показали рок-драму об СВО «Отец и сын». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Зал, в котором было много молодежи, с неослабевающим вниманием следил за историей главного героя, рано потерявшего мать, его сложными отношениями с отцом, прошедшим Афганистан, и принятым им решением уйти добровольцем на СВО», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что особый отклик у зрителей вызвали песни группы «Отец и сын», созданные и исполненные ее лидерами — народным артистом России, художественным руководителем театра Сергеем Казаковым и музыкантом Сергеем Самойловым.

«В финале зал долго аплодировал стоя, многие не скрывали слез», — добавляется в сообщении.

В нем уточняется, что следующий показ рок-драмы «Отца и сына» состоится в новом сезоне.


Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке станка стоимостью более 800 тыс. рублей В Кузнецке мужчина стал жертвой мошенничества при покупке оптовой партии фанеры
В Пензе водитель «Renault Logan» сбил пешехода Житель Пензы перевел на «безопасный счет» около 1,2 млн. рублей
В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 13,6 млн. рублей Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Кузнецка
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама