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Житель Засечного, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 160 часов обязательных работ и лишился автомобиля

10:07 | 23.06.2026 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2026. PenzaNews. Суд назначил 38-летнему жителю села Засечного Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года, а также конфисковал автомобиль «Geely Coolray». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Засечного, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 160 часов обязательных работ и лишился автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в январе 2025 года мужчина привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управления транспортными средствами. В марте 2026 года он за рулем своего автомобиля «Geely Coolray» при движении по автомобильной дороге «Нижний Новгород — Саратов», совершая маневр поворота налево, не уступил дорогу другому автомобилю, имеющему преимущественное право проезда перекрестка, и совершил столкновение. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили у водителя «Geely Coolray» состояние алкогольного опьянения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что суд признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.


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