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В Пензенской области возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму

11:00 | 23.06.2026 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1979 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемый, являясь активным сторонником националистических взглядов ультраправой направленности, осуществлял публичные призывы к совершению насильственных действий по национальному признаку в отношении выходцев из стран Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем отмечается, что уголовное дело возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


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