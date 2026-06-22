Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке станка стоимостью более 800 тыс. рублей Криминал

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1990 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке обрабатывающего станка по металлу по объявлению в интернете.

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«В ходе переписки заявителю были предоставлены фото- и видеоматериалы товара, а также [...] информация о водителе, который доставит покупку. [...] Он перечислил на банковский счет неизвестного лица сумму более 800 тыс. рублей. Однако товар так и не получил. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и вовсе удалил объявление, а гражданин понял, что его обманули», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.