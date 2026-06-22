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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке станка стоимостью более 800 тыс. рублей

09:11 | 22.06.2026 | Криминал

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Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Житель Пензы 1990 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке обрабатывающего станка по металлу по объявлению в интернете.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке станка стоимостью более 800 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе переписки заявителю были предоставлены фото- и видеоматериалы товара, а также [...] информация о водителе, который доставит покупку. [...] Он перечислил на банковский счет неизвестного лица сумму более 800 тыс. рублей. Однако товар так и не получил. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и вовсе удалил объявление, а гражданин понял, что его обманули», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


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