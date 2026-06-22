В селе Кижеватово приступили к возведению модульной врачебной амбулатории Медицина

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Работы по монтажу новой модульной врачебной амбулатории начаты в селе Кижеватово Бессоновского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Новое здание будет укомплектовано оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи и соответствовать всем действующим стандартам и требованиям к медицинским объектам. Учреждение планируется сделать многопрофильным центром здоровья для жителей села и прилегающих территорий. Медицинскую помощь здесь будут оказывать врач общей практики, педиатр и стоматолог. Для проведения комплексного лечения и диагностики в амбулатории откроются физиотерапевтический кабинет, процедурная, лаборатория, а также дневной стационар на несколько коек», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что после открытия врачебной амбулатории более 2 тыс. местных жителей смогут получать медицинскую помощь в шаговой доступности от дома.