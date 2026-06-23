В Пензе на пересечении улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка возведен новый однопутный железнодорожный путепровод Общество

Пенза, 23 июня 2026. PenzaNews. Возведение нового однопутного железнодорожного путепровода завершено на пересечении улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Для этого был построен временный железнодорожный путь для перезапуска движения поездов, выполнен демонтаж старого железнодорожного путепровода, проведено устройство фундамента под опоры будущего путепровода. [...] Возведены три опоры, и на них уложены четыре балки пролетного строения», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что проезд под однопутным путепроводом расширен до четырех полос.

«Ранее на старом путепроводе он был ограничен двумя полосами, что негативно сказывалось на пропускной способности», — отмечается в сообщении.

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В тексте добавляется, что теперь на однопутном путепроводе будет проводиться переустройство сетей РЖД и движение поездов будет запущено по нему на постоянной основе, а временный железнодорожный путь после перезапуска движения поездов будет разобран.

«После этого аналогичные работы по реконструкции начнутся на пятипутном путепроводе. При наличии опережающего финансирования из федерального бюджета выполнить их станет возможно с опережением графика», — подчеркивается в нем.

В сообщении обращается внимание на то, что реконструкция автодороги и путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка является одним из самым трудоемких объектов в Пензе.

«Сложность работ заключается как в непосредственной близости к действующей железной дороге, так и в стесненных условиях — строительство ведется только в отсутствие движения составов, в технологические окна», — сказано в тексте.