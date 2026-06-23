10:39:33 Вторник, 23 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на пересечении улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка возведен новый однопутный железнодорожный путепровод

09:13 | 23.06.2026 | Общество

Печать

Пенза, 23 июня 2026. PenzaNews. Возведение нового однопутного железнодорожного путепровода завершено на пересечении улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

В Пензе на пересечении улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка возведен новый однопутный железнодорожный путепровод

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Для этого был построен временный железнодорожный путь для перезапуска движения поездов, выполнен демонтаж старого железнодорожного путепровода, проведено устройство фундамента под опоры будущего путепровода. [...] Возведены три опоры, и на них уложены четыре балки пролетного строения», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что проезд под однопутным путепроводом расширен до четырех полос.

«Ранее на старом путепроводе он был ограничен двумя полосами, что негативно сказывалось на пропускной способности», — отмечается в сообщении.

Читайте также

Олег Мельниченко попросил Совфед поддержать предложение региона об опережающем финансировании крупного дорожного проекта в Пензе

В тексте добавляется, что теперь на однопутном путепроводе будет проводиться переустройство сетей РЖД и движение поездов будет запущено по нему на постоянной основе, а временный железнодорожный путь после перезапуска движения поездов будет разобран.

«После этого аналогичные работы по реконструкции начнутся на пятипутном путепроводе. При наличии опережающего финансирования из федерального бюджета выполнить их станет возможно с опережением графика», — подчеркивается в нем.

В сообщении обращается внимание на то, что реконструкция автодороги и путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной, Горбатова переулка является одним из самым трудоемких объектов в Пензе.

«Сложность работ заключается как в непосредственной близости к действующей железной дороге, так и в стесненных условиях — строительство ведется только в отсутствие движения составов, в технологические окна», — сказано в тексте.


Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке станка стоимостью более 800 тыс. рублей В Кузнецке мужчина стал жертвой мошенничества при покупке оптовой партии фанеры
В Пензе водитель «Renault Logan» сбил пешехода Житель Пензы перевел на «безопасный счет» около 1,2 млн. рублей
В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 13,6 млн. рублей Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Кузнецка
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама