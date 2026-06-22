Олег Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в День памяти и скорби Общество

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в День памяти и скорби.

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«Уважаемые жители Пензенской области! 85 лет назад началась Великая Отечественная война — трагическая и героическая страница в истории нашего народа. В День памяти и скорби мы вспоминаем отцов, дедов и прадедов, проявивших пример несгибаемой стойкости. Из Пензенской области в годы войны ушли на фронт более 300 тыс. человек. Не жалея себя, с оружием в руках они отстояли родную землю, наше право на свободу и независимость. Мужество, самоотверженность и вера в Победу бойцов Великой Отечественной стали нравственным ориентиром для последующих поколений», — отметил глава региона.

Он добавил, что сегодня россияне с благодарностью вспоминают о трудовых подвигах тех, кто остался в тылу.

«Тысячи женщин и детей встали к станку, работали день и ночь, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, в первую очередь боеприпасами и продовольствием. Благодаря их усилиям Пенза с гордостью носит звание «Город трудовой доблести», — констатировал губернатор.

«Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны — всем, кто на своих плечах вынес тяжесть тех лет, а затем восстанавливал страну. Мы в ответе перед поколением победителей за будущее нашей страны и родной Пензенской области. Мы сделаем все, чтобы связь поколений не прерывалась, чтобы наши дети уважали и гордились своей родиной, а у них над головой было мирное небо!» — подчеркнул Олег Мельниченко.