Дело об изнасиловании женщины у больницы в Пензе передано в суд Криминал

Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании прохожей у городской клинической больницы имени Г.А. Захарьина в Пензе, передано в суд. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Как установлено органом следствия, утром 29 июля 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения у пруда около больницы №6 встретил двух женщин. Одной из них он нанес несколько ударов и пригрозил убить, в отношении другой совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы.