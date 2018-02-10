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Дело о мошенничестве возбуждено по факту хищения у сердобской фирмы более 170 тыс. рублей

10:53 | 10.02.2018 | Криминал

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Пенза, 10 февраля 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, совершенного в отношении одной из фирм Сердобского района Пензенской области.

Дело о мошенничестве возбуждено по факту хищения у сердобской фирмы более 170 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Лаборант организации обнаружила в интернете объявление о продаже стерилизатора, после чего позвонила по контактному телефону. Собеседница представилась менеджером торговой компании и пояснила, что после заключения договора купли-продажи необходимо перечислить в счет оплаты 171 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по региону.

В ведомстве добавили, что после получения подписанного договора по электронной почте руководитель организации перевел всю сумму на указанный банковский счет, однако товар так и не был поставлен, а телефон компании перестал отвечать.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.
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