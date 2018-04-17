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ФОТОРЕПОРТАЖ Снос хозяйственных построек вблизи исторического здания библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Пенза, 16 апреля 2018 г.

Дело возбуждено в отношении мужчины, предложившему взятку начальнику отдела ГИБДД

15:39 | 17.04.2018 | Криминал

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Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» возбуждено в отношении жителя Никольска Пензенской области 1959 года рождения.

Дело возбуждено в отношении мужчины, предложившему взятку начальнику отдела ГИБДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 13 апреля 2018 года подозреваемый, находясь в межмуниципальном отделе МВД России «Никольский», передал начальнику отдела ГИБДД денежные средства в размере 30 тыс. рублей за ненаправление в отдел дознания полиции материалов, из которых следует, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что непосредственно после передачи денег противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала собеседница агентства.

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