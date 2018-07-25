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В Каменке осужден мужчина, набросившийся с топором на 6-летнего пасынка

15:21 | 25.07.2018 | Криминал

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Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Житель Каменки Пензенской области 1981 года рождения, набросившийся с топором на малолетнего пасынка, приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы на 1,5 года и к штрафу в размере 50 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Каменке осужден мужчина, набросившийся с топором на 6-летнего пасынка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вечером 12 марта 2018 года 6-летний мальчик находился вместе с матерью, отчимом и младшей сестрой дома в городе Каменке. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала ударил пасынка головой о пол, после чего кинул в малолетнего деревянный стул, попав в кисть левой руки, а затем, схватив на кухне топор, затащил его в ванную комнату. Топором злоумышленник нанес не менее одного удара в область головы малолетнего», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в итоге у мальчика были диагностированы черепно-мозговая травма и повреждение пальца на руке.

«Свой преступный умысел, направленный на убийство ребенка, мужчина не довел до конца, так как малолетнему своевременно была оказана медицинская помощь», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, при расследовании данного инцидента был выявлен ряд преступлений, совершенных мужчиной: он длительное время истязал ребенка, а также применял к нему физическую силу, в результате чего в январе 2017 года причинил пасынку закрытый перелом бедренной кости.

Приговор злоумышленнику пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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